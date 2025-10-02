ТАСС: житель Ульяновской области мог решиться на убийство семьи из-за долгов

Мужчина задолжал микрофинансовым организациям

УЛЬЯНОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Житель Ульяновской области, обвиняемый в убийстве жены и дочерей, сообщил, что решился на убийство из-за долгов микрофинансовым организациям. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"[У мужчины] были долги из-за ставок на спорт, он [пояснил на допросе, что] не хотел, чтобы [долги] перешли на жену и детей, и решил их убить", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что мужчина задолжал микрофинансовым организациям.