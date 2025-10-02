В Адыгее 14 участниц преступной группы осудили за мошенничество с маткапиталом

Сумма ущерба, причиненного государству, составила свыше 8,5 млн рублей

МАЙКОП, 2 октября. /ТАСС/. Майкопский городской суд признал виновными в мошенничестве с материнским капиталом 14 женщин, организаторы преступления получили три года и семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Общая сумма ущерба, причиненного государству, составила свыше 8,5 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Две местные жительницы создали организованную преступную группу и вовлекали в нее других женщин, которым за денежное вознаграждение предоставляли поддельные свидетельства о рождении детей. В Пенсионном фонде России, представляя такие же подложные документы, они получали сертификаты на маткапитал. В последующем они искали земельные участки, осуществляли сделки по купле-продаже и получали разрешения на строительство жилья, являющегося одним из необходимых условий при обналичивании средств маткапитала.

"Общая сумма ущерба, причиненного государству, превысила 8,5 млн рублей. Майкопский городской суд <…> признал женщин виновными по ч. 2, 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное по предварительному сговору, в крупном размере, организованной группой) и назначил наказание. Организаторам преступной группы: Г. - в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, М. - в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Участницам преступной группы суд назначил наказания в виде обязательных работ, принудительных работ сроком до одного года девяти месяцев с удержанием 10% дохода в доход государства и лишение свободы сроком от 1,5 до 2 лет в исправительной колонии общего режима.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Адыгеи, по иску надзорного ведомства города в интересах государства с осужденных взыскан причиненный преступлениями ущерб. Часть осужденных признала вину, некоторые - частично.