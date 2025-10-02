На поиски пропавшей в Красноярском семьи отправили аэромобильную группировку МЧС

На месте поиска работают более 80 человек, используются беспилотники

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Аэромобильная группировка регионального главка МЧС в составе 22 человек и шести единиц техники направлена на поиски семьи, пропавшей в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по краю.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги и их дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"Аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Красноярскому краю убыла на поиски потерявшихся в Партизанском районе. 22 человека и шесть единиц техники специализированной пожарно-спасательной части присоединились к поиску двух пропавших взрослых и ребенка в лесном районе вблизи населенного пункта Кутурчин", - говорится в сообщении ведомства.

С заявлением о пропаже семьи обратился их знакомый. Как сообщили ТАСС в красноярском региональном отделении "Лиза Алерт", на месте поиска работают более 80 человек, вертолет и самолет Вертолетного поиского-спасательного отряда "Ангел", также к поискам подключена санавиация. Используются беспилотные летательные аппараты. На помощь волонтерам выехали добровольцы из соседних регионов: Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.

В поселке Кутурчин расположен круглосуточный поисковый штаб. Помимо волонтеров в поисках задействованы региональное отделение российского Красного креста, сотрудники полиции, КГКУ "Спасатель", ГУ МЧС, а также СК РФ. Ранее представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что на месте пропажи семьи нашли кострище, а также слышали лай собаки, которая могла принадлежать туристам.

Уярский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии завел уголовное дело. На место выехали следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры. По информации надзорного ведомства, автомобиль, принадлежащий мужчине, был обнаружен возле базы отдыха в поселке Кутурчин.