В Петербурге нашли более тонны опасных отходов

Все вещества упаковали и вывезли на утилизацию

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Неизвестные химические отходы весом 600 кг и 550 кг нефтеотходов обнаружили в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию и охране окружающей среды.

"Оперативная ликвидация опасных отходов в Красногвардейском районе. На территории района были обнаружены: 600 кг неизвестных химических отходов, 550 кг нефтеотходов. Все опасные вещества были оперативно упакованы и вывезены на утилизацию. Важно: разливов и загрязнений окружающей среды удалось избежать", - говорится в сообщении.

По обоим фактам несанкционированного размещения опасных отходов проводится проверка. Сотрудники полиции Красногвардейского района устанавливают обстоятельства происшествий и причастных к ним, отметили в пресс-службе.