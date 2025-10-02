Реклама на ТАСС
Король Великобритании потрясен нападением у синагоги в Манчестере

Карл III отметил оперативные действия экстренных служб
12:12

Король Великобритании Карл III

© Chris J. Ratcliffe - WPA Pool/ Getty Images

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III заявил, что потрясен нападением у синагоги в Манчестере, в результате которого погибли два человека и трое находятся в тяжелом состоянии.

"Моя супруга (королева Камилла - прим. ТАСС) и я были глубоко потрясены и опечалены, узнав об ужасной атаке в Манчестере, особенно в такой значимый день для еврейской общины", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией короля, Букингемским дворцом.

"Наши мысли и молитвы с теми, кого затронул этот чудовищный инцидент, и мы высоко ценим оперативные действия экстренных служб", - добавил Карл III.

Нападение, которое, по данным газеты The Daily Telegraph, расценивается как теракт, произошло в Йом Кипур - один из важнейших праздников еврейского календаря, который также называют Судным днем. В синагогах обычно собирается много верующих, так как в этот день строгого 25-часового поста традицией предписаны продолжительные службы.

По данным полиции, сначала преступник направил машину на людей, после чего совершил атаку при помощи холодного оружия. Он был застрелен полицейскими. 

