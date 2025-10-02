В ДНР боевика "Азова" приговорили к 20 годам колонии

Он признан виновным в участии в террористической организации

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Боевик группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) приговорен к 20 годам колонии за участие в террористической организации и прохождение в ней спецподготовки, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Донецкой Народной Республике.

"Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел собрана достаточная доказательственная база, приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. <...> Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)", - сообщает ведомство.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.