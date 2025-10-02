ВСУ ночью атаковали Харцызск в ДНР при помощи ударного БПЛА

Пострадали два человека

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в ночь на четверг атаковали при помощи беспилотника самолетного типа город Харцызск в Донецкой Народной Республике, в результате чего пострадали две мирных жительницы. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Задокументировано прямое попадание ударного БПЛА в частный жилой дом по ул. Орджоникидзе. <…> По состоянию на 13:00 [мск] поступили сведения о двух пострадавших женщинах 1978 и 1995 г. р.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при ударе два соседних частных жилых дома получили повреждения кровли, остекления и хозпостроек.