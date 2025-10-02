На Украине мужчина ранил ножом двух сотрудников военкомата

Пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудникам военкомата в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины, их доставили в медучреждение. Об этом сообщил областной военкомат.

"Во время проверки документов гражданин, которого остановили уполномоченные лица, достал холодное оружие и нанес ранения двум военнослужащим военкомата", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Оба раненых были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Отмечалось, что нападавший скрылся с места, но позже его личность установили. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.