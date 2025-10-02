Второй подозреваемый в убийстве 18-летнего юноши в Дагестане сдался полиции

Задержанному в скором времени будет избрана мера пресечения

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Республике Дагестан/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Второй подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Дербента в Дагестане задержан правоохранителями, он добровольно пришел в следственный отдел, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По подозрению в совершении убийства 18-летнего жителя Дербента задержан второй подозреваемый - 49-летний местный житель. Подозреваемый добровольно явился в следственный отдел, написал явку с повинной и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что задержанному в скором времени будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что 28 сентября в Дербенте двое мужчин избили 18-летнего молодого человека, затем связали и вывезли в багажнике автомобиля из города, застрелили из ружья и закопали тело. Следственным управлением СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). 2 октября следствие сообщило о задержании одного из подозреваемых.