На севере Украины ужесточают графики отключения света

Ограничения ввели 1 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Графики отключения света, которые были введены 1 октября в Черниговской области на севере Украины после повреждения энергетических объектов в соседнем регионе, будут ужесточены. Об этом сообщили в местном отделении облэнерго.

"Сегодня ситуация в энергосистеме не улучшилась, а наоборот. <...> Для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области вынуждены выполнять дополнительные отключения, не предусмотренные графиком почасовых отключений", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В компании предупредили, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов, а отключения коснутся и тех, кто изначально не попадал в графики.

1 октября в Черниговской области ввели графики отключения света. В регионе были обесточены 307 тыс. потребителей, а в "Черниговоблэнерго" характеризовали ситуацию с электроснабжением как критическую. По информации Минэнерго Украины, отключения электроэнергии фиксировались в двух областях - Киевской и Черниговской - из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области.