В Екатеринбурге завпроизводством столовой обвинили в отравлении школьников

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил поступило в суд

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Заведующая производством столовой школы №178 Екатеринбурга обвиняется по делу о массовом отравлении учеников. Уголовное дело передано в суд, предварительное слушание назначено на 13 октября, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Свердловской области.

"В Екатеринбурге перед судом предстанет заведующая производством столовой школы №178. Уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) поступило в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Предварительное слушание назначено на 13 октября и пройдет в закрытом режиме", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в апреле 2025 года обвиняемая, работая в столовой, которую обслуживает ООО "Глобусресурс", грубо нарушила санитарно-технологические правила. Эти действия привели к массовому отравлению: 24 учащихся и пять сотрудников предприятия-поставщика питания обратились за медицинской помощью. Медики диагностировали у них острый гастроэнтерит, норовирусную инфекцию и острую кишечную инфекцию. Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась, ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщалось ранее, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга на 85 суток запретил заниматься общественным питанием компании "Глобусресурс", поставлявшей еду в школу №178. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства. Так, у нескольких сотрудников кухни была обнаружена РНК норовируса второго типа, студенты проходили практику в пищеблоке без необходимого оформления документов, а также произошло нарушение правил хранения продуктов.