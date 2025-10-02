В Липецке при погоне ДПС подросток умер от огнестрельного ранения

Заведено уголовное дело

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Подросток, получивший огнестрельное ранение в ходе погони ДПС, умер в Липецке. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

"В Липецке следователем регионального СК России устанавливаются обстоятельства получения подростком огнестрельного ранения, от которого он скончался. <...> По данному факту СО по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области расследуется уголовное дело, в рамках которого проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ночью 20 сентября 2025 года инспекторы ДПС выявили факт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля бед номеров, который проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования сотрудник Госавтоинспекции применил табельное оружие, 16-летний пассажир получил ранение.

По данным пресс-службы регионального СК, молодой человек без разрешения родителей передал управление машиной 17-летнему знакомому без прав. Подросток был доставлен в больницу, где позже умер.