ТАСС: в Москве машина после ДТП наехала на пешеходов

Число пострадавших и тяжесть полученных травм устанавливаются

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Машина после ДТП въехала в группу пешеходов на улице Годовикова в Москве, несколько человек пострадали. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"ДТП произошло на улице Годовикова. По предварительным данным, один из автомобилей наехал на пешеходов, несколько человек пострадали", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства, а также число пострадавших и тяжесть полученных травм устанавливаются.