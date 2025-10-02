Пострадавших в ДТП в Останкинском районе Москвы доставили в больницы

По предварительным данным, один из автомобилей наехал на пешеходов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пострадавшие в ДТП в Останкинском районе Москвы, где ранее улице Годовикова автомобиль ДТП въехал в группу пешеходов, доставлены в больницы, им оказывается вся необходима помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Медики скорой помощи и Центра экстренной медицины оперативно прибыли на место происшествия, троих пострадавших госпитализировали в Склиф, ГКБ Иноземцева и в ГКБ Ерамишанцева. В это же время на месте стало плохо мужчине, его госпитализируют", - говорится в сообщении.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, один из автомобилей наехал на пешеходов, несколько человек пострадали. Причины и обстоятельства, а также число пострадавших и тяжесть полученных травм устанавливается.