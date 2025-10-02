Экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Круглова арестовали

Он обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России

Редакция сайта ТАСС

Максим Круглов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по городу Москве.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы в отношении Максима Круглова избрана мера пресечения в виде ареста до 29 ноября, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сообщили в суде.

Ранее СК сообщал, что в ходе допроса мужчина не признал вину. Как сообщалось ранее, Круглов в апреле 2022 года публично распространил в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины.