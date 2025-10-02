Жителя Нижегородской области осудили за убийство 30-летней давности

Мужчина получил 29 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Жителя Нижегородской области приговорили к 29 годам лишения свободы за убийство 17-летней девушки в 1996 году. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Собранные следственными органами СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 63-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении убийства (п. "г" ст. 102 УК РСФСР (в редакции Закона РСФСР от 28.04.1995 - умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с особой жестокостью)", - сообщили в управлении СК.

По данным ведомства, уголовное дело было возбуждено следователем прокуратуры 20 ноября 1996 года после того, как во дворе школы в городе Павлово Нижегородской области обнаружили тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. Порядка 30 лет не удавалось раскрыть это дело, пока летом 2024 года не была установлена причастность к совершению преступления ранее судимого местного жителя.

Было установлено, что в ноябре 1996 года нетрезвый мужчина, находясь в городе Павлово, встретил 17-летнюю девушку, с которой решил познакомиться и проводить до дома. По пути между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина ножом нанес девушке множественные колото-резаные раны. Чтобы скрыть следы преступления он перенес тело на участок за гаражами школы и скрылся.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 29 годам с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии особого режима.