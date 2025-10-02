Экс-глава района Астраханской области получил семь лет колонии за взяточничество

Владимир Михед также выплатит штраф в размере 3 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Суд в Астраханской области признал виновным бывшего главу Ахтубинского района, сложившего полномочия по собственному желанию в мае, виновным в получении взятки. Экс-чиновник приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 3 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Ранее сообщалось со ссылкой на следственное управление СК РФ по Астраханской области, что 1 февраля глава Ахтубинского района Владимир Михед взят под стражу по подозрению в получении взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ.

"Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок три года, и конфискацией денежной суммы, полученной в качестве взятки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что арест, наложенный на автомобиль подсудимого, сохранен до исполнения приговора суда.

По версии следствия, в ноябре 2022 года между администрацией Ахтубинского района и индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды нежилого здания на улице Циолковского в Ахтубинске. Глава муниципального образования сообщил предпринимателю о том, что в случае передачи ему взятки в размере 1 млн рублей он может способствовать в решении вопроса о приобретении здания и земли под ним в собственность. Преступная деятельность была пресечена при взаимодействии регионального управления СК с УФСБ России по Астраханской области.