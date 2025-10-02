Реклама на ТАСС
В Ульяновске произошло внеплановое отключение оборудования на ТЭЦ-1

Причины произошедшего выясняются
16:59

УЛЬЯНОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Внеплановое отключение оборудования произошло на ТЭЦ-1 Ульяновска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На ТЭЦ-1 произошло внеплановое отключение оборудования", - сообщили в управлении МЧС, отметив, что дополнительной информации пока нет.

По информации местных СМИ, в ближайшее время в правобережной части города возможно снижение температуры и давления горячей воды и тепла. Причины произошедшего выясняются. 

