В Ульяновске произошло внеплановое отключение оборудования на ТЭЦ-1

Причины произошедшего выясняются

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Внеплановое отключение оборудования произошло на ТЭЦ-1 Ульяновска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На ТЭЦ-1 произошло внеплановое отключение оборудования", - сообщили в управлении МЧС, отметив, что дополнительной информации пока нет.

По информации местных СМИ, в ближайшее время в правобережной части города возможно снижение температуры и давления горячей воды и тепла. Причины произошедшего выясняются.