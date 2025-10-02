Силы ПВО сбили БПЛА над акваторией моря в районе Казачьей бухты
17:00
обновлено 17:30
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Силы ПВО, по предварительной информации, сбили один БПЛА над акваторией моря в районе Казачьей бухты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбит 1 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты", - написал он.
По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил губернатор.