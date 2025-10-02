В Мытищах полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина

По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Московской области устанавливают обстоятельства ДТП в Мытищах, в результате которого погибла 32-летняя женщина. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

"Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в городском округе Мытищи, в котором погибла женщина. 1 октября примерно в 17:10 мск на 19 км автодороги М-8 "Холмогоры" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, у грузового автомобиля под управлением 50-летнего водителя в процессе движения из-за технической неисправности произошло отсоединение задних левых колес, в результате чего одно из них по инерции продолжило самопроизвольное движение с последующим отбросом на пешехода, находившегося на остановочном павильоне", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, добавили в ГУ МВД.