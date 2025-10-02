Гендиректора ООО "Ориент" заключили под стражу по делу о хищении 40 млн рублей

По мнению следствия, Леонид Насыбуллин и неустановленные лица изготовили подложные коммерческие предложения о завышенной стоимости оборудования для технического перевооружения и модернизации медгазоснабжения в СПб ГБУЗ "Николаевская больница"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Петродворцовый районный суд г. Санкт-Петербурга заключил под стражу генерального директора ООО "Ориент" Леонида Насыбуллина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Срок заключения рассчитан до 29 ноября 2025 года. По мнению следствия, Насыбуллин и неустановленные лица изготовили подложные коммерческие предложения о завышенной стоимости оборудования для технического перевооружения и модернизации медгазоснабжения в СПб ГБУЗ "Николаевская больница" с целью хищения бюджетных средств. На основании этих документов с ООО "Ориент" были заключены контракты на 94 445 871,20 рублей, из которых не менее 40 712 186 руб. - завышенная стоимость. Эти деньги были похищены.

В ходатайстве следствие подчеркнуло, что преступление представляет особую общественную опасность из-за хищения бюджетных средств Санкт-Петербурга. Эти средства предназначались для оплаты, установки и ремонта медицинского оборудования, используемого для лечения пациентов с заболеваниями дыхательной и легочной недостаточности, включая COVID-19.

ООО "Ориент" действует с апреля 2020 года и специализируется на оптовой торговле медицинской техникой и оборудованием. Насыбуллин был назначен на должность генерального директора в октябре 2024 года и является единственным учредителем с долей 100%.