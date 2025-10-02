Пушилин: при атаке ВСУ на ДНР пострадали три мирных жителя

По информации главы региона, в Красногвардейском районе Макеевки из-за обстрела повреждены четыре жилых дома

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум городам в Донецкой Народной Республике, в результате атаки ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

"В Красногвардейском районе Макеевки в результате применения противником реактивной артиллерии пострадала женщина 1981 г. р. В Ясиноватой пострадали женщина 1960 г. р. и мужчина 1979 г. р. Всем оказана необходимая медицинская помощь", - написал он.

По информации главы региона, в Красногвардейском районе Макеевки в результате обстрела повреждены четыре жилых дома. "Со стороны ВФУ совершены три вооруженных атаки. Применялась реактивная артиллерия", - добавил Пушилин.