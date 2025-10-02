Полиция: теракт в Манчестере совершил выходец из Сирии

Подозреваемым является гражданин Великобритании сирийского происхождения, 35-летний Джихад аль-Шами

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Нападение на синагогу, повлекшее за собой гибель двух человек, совершил гражданин Великобритании сирийского происхождения. Об этом говорится в заявлении контртеррористического подразделения британской полиции.

"Мы можем сейчас подтвердить, что, хотя формальная идентификация еще не проведена, мы считаем, что ответственным за сегодняшние атаки является 35-летний Джихад аль-Шами. Он гражданин Великобритании сирийского происхождения", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что аль-Шами ранее не числился в списке Prevent, куда на основании информации местных жителей заносятся предполагаемые радикалы. В заявлении подчеркивается, что в настоящее время двое мужчин и одна женщина были задержаны "по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к совершению терактов".

Ранее в четверг в Манчестере было совершено нападение на синагогу, приведшее к гибели двух человек. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Нападавший был ликвидирован. Инцидент классифицируется как теракт.