ТАСС: бывшему судье Верховного суда Момотову ограничили выезд за рубеж

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Судебные приставы ограничили выезд из России бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову. Активы стоимостью не менее 9 млрд рублей, принадлежащие судье и аффилированным с ним лицам, требует изъять в доход государства Генпрокуратура. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры Момотову ограничен выезд из России", - сказал собеседник агентства. Такая же ограничительная мера наложена и на других аффилированных с ним лиц. Ранее суд наложил обеспечительный арест на все имущество Момотова, совладельца сети бизнес-отелей "Мартон" Андрея Марченко и его сына Ивана, а также почти на 100 объектов недвижимости, которые подлежат обращению в доход государства, в их числе отели "Мартон" в 8 регионах страны и гостиница "Вологда".

8 октября Останкинский суд приступит к рассмотрению по существу антикоррупционного иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Виктора Момотова, Андрея и Ивана Марченко рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей. В настоящее время оба компаньона Момотова арестованы по обвинению в мошенничестве.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.