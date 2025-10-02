В Приморье завели дело после обрушения части здания колледжа

Инцидент произошел во время проведения строительно-монтажных работ

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Следственные органы завели уголовное дело по факту обрушения части здания энергетического колледжа во Владивостоке. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

"Произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской в городе Владивостоке. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на месте обрушения находятся глава региона Олег Кожемяко и министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий. Губернатор держит ситуацию на личном контроле.

Утром 3 октября при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской в городе Владивостоке.

По данным ведомства, в результате обрушения никто не пострадал.