Яшина: необходимости использовать все 20 генераторов из-за блэкаута на ЗАЭС нет

Большого объема электроэнергии не требуется в том числе потому, что реакторы уже три года находятся в режиме "холодный останов", сообщила директор по коммуникациям электростанции

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Запорожская АЭС на данный момент не нуждается во всех 20 имеющихся дизель-генераторах, в том числе, поэтому задействована только часть из них. Остальные находятся в резерве, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Всего на Запорожской АЭС 20 дизель-генераторов. На данный момент не все они в работе, часть - в режиме дежурства. Для поддержания и обеспечения безопасного состояния АЭС на данный момент в работе всех дизель-генераторов нет необходимости. Часть из них готовы включиться в работу, если потребуется", - сказала Яшина.

Она пояснила, что это связано с комплексом факторов. Большого объема электроэнергии не требуется в том числе потому, что реакторы уже три года находятся в режиме "холодный останов".

2 октября Яшина сообщила ТАСС, что специалисты завершили работы с двумя из 20 генераторов, которые были в ремонте в момент отключения внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС. Установки перевели в дежурство, они готовы к работе. Она подчеркнула, что на ЗАЭС задействовано достаточное количество сил и средств, необходимых для поддержания и обеспечения безопасного состояния атомного объекта. Несмотря на сложную внешнюю обстановку и существующие потенциальные угрозы, ситуация на станции находится под контролем.

На резервное энергоснабжение от дизель-генераторов станцию перевели 23 сентября из-за повреждения последней линии внешнего энергоснабжения ЗАЭС 750 кВ "Днепровская" в результате обстрелов ВСУ.