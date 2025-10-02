Реклама на ТАСС
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 4,5 км

Шлейф распространяется на 120 км на восток от вулкана
02 октября, 23:52

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 октября. /ТАСС/. Выброс пепла на высоту до 4,5 км зафиксирован на камчатском вулкане Шивелуч, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4,5 км. Шлейф распространяется на 120 км на восток от вулкана. Авиационный цветовой код - оранжевый", - сообщили в учреждении.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского. 

