ТАСС: на месте поиска пропавшей семьи в Красноярском крае заметили двух медведей

Диких животных зафиксировал коптер

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Двух медведей зафиксировал квадрокоптер на месте поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Читайте также

Холод опаснее медведей. Под Красноярском ищут пропавшую семью туристов

"Прошли вчера все, там очень много провалов в скалах, накануне была метель. Коптер заметил в округе двух медведей", - сообщили там.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище "Буратинка" в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

Ранее представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что на месте пропажи семьи нашли кострище, а также слышали лай собаки, которая могла принадлежать туристам. В поисках участвует более 100 человек. Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.