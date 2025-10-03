В Киеве и четырех регионах Украины отменили воздушную тревогу
Редакция сайта ТАСС
02:05
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в четырех областях Украины и в столице страны. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены перестали звучать в Винницкой, Житомирской, Николаевской и Одесской областях.
В красной зоне продолжают находиться Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.