ТАСС: депутат ДНР причастна к хищениям на фортификациях в Курской области

Татьяна Бондаренко также обвиняется в обналичивании средств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, арестованная в Москве, обвиняется в обналичивании и присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Бондаренко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере организованной группой) и по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением особо крупного дохода). Следствие считает, что она занималась обналичиванием похищенных средств, выделенных на фортификационные сооружения в приграничных с Украиной районах Курской области", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Бондаренко обналичивала деньги для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также является фигурантом этого дела.

По словам собеседника, Бондаренко обналичивала денежные средства за комиссию в 14-15% от запрашиваемой суммы. В обналичивании ей помогал ее гражданский муж Максим Щетинин. В конце 2022 года Васильев обратился к Бондаренко, когда на расчетный счет ООО "Сиеми" поступила первая часть аванса за возведение взводных опорных пунктов. Ему требовалось обналичить несколько десятков миллионов рублей. Бондаренко предоставила расчетные счета "отрывочных" компаний, на которые нужно было перевести разные суммы со счета ООО "Сиеми". Через некоторое время она передала Васильеву нужную сумму обналиченных средств. В дальнейшем Васильев несколько раз обращался к услугам Бондаренко.

Басманный суд Москвы заключил Бондаренко под стражу. Дело в отношении нее расследует центральный аппарат СК.