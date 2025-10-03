Арестованный в Приморье велопутешественник из Франции выучил слова на русском

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин сообщал, что для Софиана Сехили заказали французско-русский разговорник

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Велосипедист из Франции Софиан Сехили выучил несколько базовых слов на русском языке. Об этом ТАСС сообщила адвокат велопутешественника Алла Кушнир.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин рассказал ТАСС, что для Сехили заказали французско-русский разговорник.

"[Софиан Сехили] не то чтобы его (русский язык - прим. ТАСС) изучает, но уже знает некоторые слова на русском, которые помогают ему в общении, - сообщила Кушнир. - Базовые слова".

О задержании велосипедиста на китайско-российской границе сообщила 5 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на его публикации в социальных сетях. Издание отмечало, что он дважды пытался въехать в РФ через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода за 18 месяцев либо лишение свободы на два года.

По информации Le Monde, Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток.

30 сентября состоялось посещение арестованного велопутешественника почетным консулом Франции. В тот же день Уссурийский районный суд продлил арест велопутешественнику до 3 ноября.