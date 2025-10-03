В Кузбассе четырех человек обвиняют в крупном мошенничестве

Также при обыске у одного из них обнаружили незаконно хранившиеся патроны

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 3 октября. /ТАСС/. Четверых жителей Кемеровской, Омской областей и Краснодарского края обвиняют в мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов. Они предлагали решить проблемы с налоговыми и правоохранительными органами, пообещав обеспечить смену юридического адреса компании на московский, не имея возможности выполнить указанное, сообщили в управлении ФСБ по Кемеровской области.

"Собрав сведения об ее учредителях и разработав схему обмана, они предложили руководителям компании за взятку в 8 млн рублей решить проблемы с налоговыми и правоохранительными органами, пообещав обеспечить смену юридического адреса компании на московский, не имея возможности выполнить указанное. Для видимости легальности своей деятельности мошенники убедили потерпевших оформить долговую расписку и доверенность на одного из членов группы", - говорится в сообщении.

После оформления документов они получили 14,1 млн рублей. Затем одного из фигурантов задержали при попытке совершить аналогичное мошенничество на сумму 13 млн рублей в аэропорту города Кемерово. После этого задержали остальных членов преступной группы. При обыске у одного из фигурантов обнаружили незаконно хранившиеся патроны.

В результате следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов). Материалы расследованного уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Уточняется, что один из фигурантов убыл в зону проведения специальной военной операции, материалы уголовного дела выделили в отдельное производство.