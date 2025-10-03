Предприниматель на Камчатке убил работника и спрятал тело в лесу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 октября. /ТАСС/. Правоохранители на Камчатке задержали директора магазина, подозреваемого в убийстве грузчика торговой точки. Об этом сообщает управление СК России по региону.

По версии следствия, находясь в подвальном помещении своего магазина, мужчина ударил работника по голове от чего тот умер на месте. Позже подозреваемый расчленил тело мужчины и сокрыл его части на окраине города в лесном массиве. Останки были найдены в конце сентября.

"Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает ведомство.