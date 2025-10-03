Во Владивостоке ликвидировали возгорание в кафе

Погибших и пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Пожар в кафе во Владивостоке полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание кафе во Владивостоке. В 12:26 (05:26 мск - прим. ТАСС) пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении.

Во Владивостоке на улице Батарейной загорелось кафе. По прибытии пожарных заведение было охвачено пламенем, пожар тушили на площади около 150 кв. м. В 10:10 (03:10 мск) ликвидировано открытое горение.