В Оренбургской области машина сбила двух пешеходов на трассе

Как сообщили в УМВД по региону, один из них погиб, а второго госпитализировали

ОРЕНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Автомобиль сбил двух пешеходов на трассе в Оренбургской области, один из них погиб. Второй пешеход госпитализирован, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"3 октября в полицию поступило сообщение о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на 22 км автодороги Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан. Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что в 01:26 31-летний водитель автомобиля "Митсубиси", двигаясь со стороны Оренбурга в сторону Соль-Илецка, допустил наезд на двух пешеходов, которые двигались в попутном направлении вдоль обочины по проезжей части дороги. В результате ДТП неустановленный пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. 52-летний мужчина-пешеход был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.