Застрелившего главу Ленинского района Новосибирска отпустили под подписку о невыезде

Александр Гриб умер от пулевого ранения во время охоты в Доволенском районе

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Охотника, который случайно застрелил главу администрации Ленинского района Новосибирска Александра Гриба, отпустили под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

"Ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении", - сказали в ведомстве.

Гриб умер от пулевого ранения во время охоты в Доволенском районе области. Выстрел произвел другой охотник, который вместе со своими знакомыми находился вблизи села Шагалка, где по лицензии охотился на косуль. Мужчина выстрелил из карабина, не убедившись, что на линии огня нет других людей, и случайно попал в Гриба. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.