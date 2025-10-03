СК завершил расследование дела Максима Каца

Он обвиняется в уклонении от обязанностей иностранного агента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении Максима Каца (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении иноагента Максима Каца. Он заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). <…> Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Кац неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Он дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Фигурант объявлен в розыск. Его заочно арестовали.

Ранее Максим Кац был заочно осужден судом по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.