В Красноярском крае завели дело после пропажи лодки с четырьмя людьми

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в акватории озера было обнаружено тело одного из пропавших

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта" возбуждено в Красноярском крае после пропажи моторной лодки с четырьмя людьми на севере региона. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Норильской транспортной прокуратурой взят на контроль ход расследования уголовного дела и поисковых мероприятий маломерного судна в акватории озера Хантайское. 3 октября по факту происшествия с маломерным судном с судоводителем и 4 пассажирами в возрасте от 19 до 35 лет на борту в акватории озера Хантайское в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края следственным органом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)", - сообщили в прокуратуре.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в акватории озера было обнаружено тело одного из мужчин. Поиски остальных четырех человек продолжаются. "Моторная лодка в установленном порядке не была зарегистрирована, лица, находящиеся на ней, не имели удостоверений на управление маломерным судном", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что моторная лодка с четырьмя пассажирами и судовладельцем на борту пропала в акватории озера Хантайское на Таймыре. Одного пассажира удалось найти. Поиски остальных продолжаются.