В Полтавской области Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры

Из-за аварийной ситуации в городе ограничили движение транспорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Полтавской области Украины, где ночью произошло несколько взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.

"Пострадали объекты энергетической инфраструктуры", - написал Когут в своем Telegram-канале. Власти Полтавы сообщили, что из-за аварийной ситуации в области электроснабжения в городе ограничено движение транспорта.

В ночь на 3 октября в Полтаве четырежды происходили взрывы.