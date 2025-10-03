В Таврийске во дворе школы обнаружили самодельную бомбу

Пострадавших нет, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов

ХЕРСОН, 3 октября, /ТАСС/. Пакет с самодельной бомбой обнаружили во дворе школы в Таврийске Херсонской области, обошлось без жертв. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"Пакет с самодельной бомбой нашли во дворе школы в Таврийске Херсонской области. Никто не пострадал: всех эвакуировали, а специалисты обезвредили СВУ", - написал он.

Рогов напомнил, что при обнаружении странных предметов на улице стоит сразу вызывать МЧС.