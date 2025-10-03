Под Новосибирском в ДТП пострадали ребенок и фельдшер

Столкновение автомобилей "Газель" и Scania произошло на 49-м км дороге Р-256

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи "Газель" в Искитимском районе Новосибирской области, один из пострадавших - ребенок. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Столкновение двигавшихся в одном направлении автомобилей "Газель" и Scania, водитель которой остановился на красный свет, произошло на 49-м км дороге Р-256 утром в пятницу. "В результате происшествия пострадали пассажиры "Газели": фельдшер 1990 года рождения и мальчик 2012 года рождения", - сообщили в ведомстве.