В Омске членов банды вымогателей приговорили к срокам до восьми лет

В августе-сентябре 2024 года осужденные искали конфликтные ситуации и вмешивались в них якобы от имени потерпевшей стороны

ОМСК, 3 октября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к заключению в колонии на сроки от одного до восьми лет трех членов банды, которые занимались вымогательством, грабежом и разбоем. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Суд назначил самому активному участнику наказание в виде восьми лет лишения свободы, а двум его подельникам - по одному году лишения свободы каждому. Отбывать [наказание суд] определил [им] в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в августе-сентябре 2024 года осужденные через знакомых искали конфликтные ситуации и вмешивались в них якобы от имени потерпевшей стороны. "Под угрозой применения насилия, сопровождавшейся демонстрационной стрельбой из пневматического пистолета, требовали передать денежные средства (от 100 тыс. до 1 млн рублей) в качестве "компенсации", - рассказали в прокуратуре.

В одном из случаев они также ограбили потерпевшего, похитив денежные средства и телефон, в другом - совершили разбойное нападение на случайного прохожего, угрожая ему ножом, заставили перевести с банковского счета 24 тыс. рублей на карту одного из нападавших, заложить телефон в ломбарде и передать им деньги. Мужчина сообщил о преступлении работнику ломбарда, который вызывал полицию.