В суд поступило новое дело Каца об уклонении от обязанностей иноагента

Фигуранта дважды в течение года привлекали к административной ответственности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении Максима Каца (признан в РФ иноагентом) поступило в Хорошевский районный суд Москвы. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"В суд поступило уголовное дело в отношении Максима Каца, обвиняемого по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказали в суде.

По данным следствия, Кац неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Он дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Фигурант объявлен в розыск. Его заочно арестовали.

Ранее Максим Кац был заочно осужден по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) на 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.