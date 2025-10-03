В Челябинской области выявили многомиллионные хищения в сфере ЖКХ

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из других регионов провели серию задержаний граждан, которые, по версии силовиков, причастны к многомиллионным хищениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при устранении аварии на коллекторе в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из управлений ФСБ России по Вологодской и Омской областям провели масштабную спецоперацию в Челябинске, Омске и Череповце. В результате пресечена противоправная деятельность в стратегическом секторе экономики страны", - сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что с октября 2024 года по февраль 2025 года руководство МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" (челябинский водоканал), действуя группой лиц по предварительному сговору, только по одному из выявленных эпизодов похитило из бюджета свыше 41 млн рублей. Это хищение совершили при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска. Содействие злоумышленникам оказывали представители крупного бизнеса в Златоусте и Миассе.

В управлении добавили, что собственником и учредителем МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" являются администрация Челябинска и директор ООО "Проекты и решения". На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России в отношении ряда лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Один задержанный по решению суда заключен под стражу, в отношении остальных фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся следственные оперативные действия, направленные на установление иных участников противоправной деятельности.