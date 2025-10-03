В Москве мужчину будут судить за убийство 32-летней давности

Фигуранта задержали в Приморском крае, и в ходе допроса он дал показания

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Следователи раскрыли убийство женщины, совершенное в 1993 году в Москве. Обвиняемый предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Завершено расследование уголовного дело в отношении 59-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 102 УК РСФСР (убийство из корыстных побуждений) и ч. 2 ст. 146 УК РСФСР (разбой). <...> Вину он признал в полном объеме. Установлено, что ранее мужчина был неоднократно судим. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 ноября 1993 года обвиняемый из-за финансовых трудностей напал на свою знакомую в квартире жилого дома на Клязьминской улице. Мужчина нанес множественные удары ножом и отбивным молотком в область жизненно важных органов потерпевшей, а затем задушил ее. После этого он похитил видеомагнитофон и аудиомагнитофон и скрылся с места происшествия.

В главке добавили, что долгое время преступление оставалось нераскрытым. Следователи и криминалисты повторно проанализировали материалы дела и тщательно проверили собранные доказательства. Также была проведена дактилоскопическая экспертиза, по результатам которой причастный к совершению преступления и установлен.

Фигуранта задержали в Приморском крае, и в ходе допроса он дал показания по обстоятельствам совершенного убийства.