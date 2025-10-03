Компаньон экс-судьи Момотова Андрей Марченко не смог обжаловать арест

Он останется под стражей до 18 ноября

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отказал стороне защиты Андрея Марченко, компаньона экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова, в удовлетворении апелляционной жалобы на ранее избранный в отношении него арест на время предварительного следствия. Об этом ТАСС заявили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Октябрьский районный суд Краснодара 20 сентября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Андрея Марченко.

"Содержание под стражей до 18 ноября 2025 года", - сообщили в объединенной пресс-службе, комментируя итоги рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты на избранную меру пресечения судом первой инстанции.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Андрея и Ивана Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013-м был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.