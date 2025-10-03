В Дагестане задержали пятерых планировавших теракт жителей республики

Они намеревались совершить террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов

Редакция сайта ТАСС

© Снимок с видео/ Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)/ ТАСС, архив

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Пятерых жителей, планировавших совершить теракт в отношении правоохранителей, задержали в Дагестане, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

"Сотрудниками ЦПЭ МВД Дагестана совместно с УФСБ России по Дагестану задержаны пятеро жителей республики, которые намеревались совершить террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Следственным управлением СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (изготовление взрывчатых веществ).