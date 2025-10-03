Обвиняемого в убийстве жены и дочерей в Ульяновске арестовали

Его заключили под стражу на два месяца

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Суд в Ульяновске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в убийстве жены и дочерей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Читайте также

Что известно об убийстве женщины и двоих детей в Ульяновске

"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе допроса обвиняемый сообщил, что решился на убийство из-за долгов микрофинансовым организациям. "[У мужчины] были долги из-за ставок на спорт, он [пояснил на допросе, что] не хотел, чтобы [долги] перешли на жену и детей, и решил их убить", - сказал собеседник агентства.

При этом соседи, знакомые, друзья и родственники характеризовали семью с положительной стороны, девочки, которым было четыре и пять лет, "ходили в садик всегда аккуратные, ухоженные". По предварительным данным, оба родителя работали: мужчина - в фирме по установке пластиковых окон, его жена - в салоне красоты. Ранее семья не состояла на учете в органах системы профилактики, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова.