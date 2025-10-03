Главу "Флакфуд трейд" приговорили к семи годам колонии

Махира Сафарова признали виновным в посредничестве во взяточничестве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к семи годам лишения свободы гендиректора компании "Флакфуд трейд" Махира Сафарова по делу о посредничестве в даче взятки в размере 140 млн при исполнении госконтракта. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК России.

"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении генерального директора ООО "Флакфуд трейд" Махира Сафарова. Сафаров признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). <…> Сафарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях, на 2,5 года.

Установлено, что в 2023 году между государственным заказчиком и ООО "Пегас-Эко" был заключен многомиллионный контракт на поставку быстровозводимых зданий. Контроль за выполнением контракта возлагался на бывшего временно исполняющего обязанности замруководителя Департамента тылового обеспечения войск национальной гвардии РФ генерал-майора Мирзу Мирзаева. В 2023-2024 годах Сафаров передал Мирзаеву взятку от руководителя "Пегас-Эко" Захидова в размере 140 млн рублей за общее покровительство при выполнении контракта. В результате совершенного преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен материальный ущерб.

Как добавили в пресс-службе, уголовное дело в отношении Мирзаева рассматривается в суде.