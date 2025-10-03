В Челябинске арестовали задержанного по делу о мошенничестве коммерсанта

Михаила Волкова заключили под стражу на два месяца

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца задержанному сотрудниками ФСБ директору компании "Проекты и решения" Михаилу Волкову, который стал фигурантом по делу о многомиллионных хищениях в сфере ЖКХ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Тракторозаводский районный суд Челябинска в отношении директора ООО "Проекты и решения" Михаила Волкова избрал на срок два месяца, то есть до 30 ноября, меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.

Со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Челябинской области сообщалось, что сотрудники управления совместно с коллегами из других регионов провели серию задержаний граждан, которые, по версии силовиков, причастны к многомиллионным хищениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при устранении аварии на коллекторе в Челябинске.

В управлении поясняли, что в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что с октября 2024 года по февраль 2025 года руководство МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" (челябинский водоканал), действуя группой лиц по предварительному сговору, только по одному из выявленных эпизодов похитило из бюджета свыше 41 млн рублей. Это хищение совершили при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска. Содействие злоумышленникам оказывали представители крупного бизнеса в Златоусте и Миассе.

При этом собственником и учредителем МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" являются администрация Челябинска и директор ООО "Проекты и решения". На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России в отношении ряда лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).